Spektakulär: Aztec Minerals meldet hochgradiges Gold und Silber - Tombstone liefert!

Aztec Minerals mit spektakulären Bohrergebnissen

Aztec Minerals (TSX-V: AZT / WKN A2DRF0) legt neue Ergebnisse von seinem Tombstone-Projekt in Arizona vor. Drei weitere Rückspülbohrungen (RC-Drilling) aus dem Programm 2025 bestätigen erneut die ausgedehnte, oberflächennahe Gold-Silber-Oxidmineralisierung im Zielgebiet Contention. Herausragend ist dabei Bohrloch TR25-17 mit 36,5 m à 8,14 g/t Gold und 49,67 g/t Silber ab nur 9,1 Metern Tiefe, inklusive 4,6 m à 58,5 g/t Gold und 158,0 g/t Silber ab 16,7 Metern. Insgesamt hat Aztec im Rahmen des Bohrprogramms 29 RC-Löcher niedergebracht; 16 Bohrergebnisse stehen noch aus.

Im nördlichen Bereich des Contention-Ziels testete Aztec mit TR25-17 einen bislang nicht untersuchten Bereich der "Head Center Area" und durchschnitt dabei zwei Zonen oberflächennaher Oxidmineralisierung: die breite Hauptzone (36,5 m) sowie weiter unten 16,7 m à 0,42 g/t Gold und 1,0 g/t Silber. Das benachbarte TR25-17A lieferte 18,2 m à 0,58 g/t Gold und 0,58 g/t Silber (vom Unternehmen als 53,08 g/t SilberEq angegeben), endete aber in einem über 7,6 m offenen Stope - der Ansatzpunkt für TR25-17 wurde daraufhin um wenige Meter verlegt. TR25-16, rund 45 m südlich, schnitt 50,2 m à 0,67 g/t Gold und 42,67 g/t Silber sowie eine zweite Zone mit 9,1 m à 0,92 g/t Gold und 8,7 g/t Silber.

Und wie das Unternehmen erklärt, stützen diese Resultate die Interpretation einer breit gelagerten Oxidhülle mit lokal hochgradigen Edelmetallabschnitten im Zentrum des historischen Grubenfelds Contention.

Programmstand und nächste Schritte bei Aztec Minerals

Das RC-Programm 2025 umfasst bislang 29 Bohrungen (~4.900 m) in einem Fächer-/Rasterdesign, das die Kontinuität der Mineralisierung westlich, östlich und südlich der bekannten Strukturen sowie in die Tiefe testet. Ein Teil der RC-Löcher dient als Vorlöcher für geplante Tiefbohrungen. Die Kernbohrungen wurden im Oktober aufgrund technischer Probleme am Bohrgerät pausiert und sollen - mit Big Sky Exploration LLC als Auftragnehmer - binnen kurzer Zeit fortgesetzt werden. Ziel sind unterhalb der Bisbee-Formation liegende paleozoische Karbonate, in denen NSAMT-Anomalien großvolumige, leitfähige Körper anzeigen.

Bohrungen von Aztec Minerals auf dem Tombstone-Projekt 2025

Nach Unternehmensangaben bleibt die Mineralisierung im Contention-Gebiet in alle Richtungen offen. Mit 16 ausstehenden RC-Analysen und der Wiederaufnahme der Kernbohrungen richtet sich der Blick auf Step-outs entlang des Streichens und Down-Dip sowie auf die tieferen Ziele unterhalb der oxidierten Zone.

Geologischer Kontext: Historischer Distrikt Tombstone

Das Projekt Tombstone liegt rund 100 km südöstlich von Tucson und deckt weite Teile des historischen Tombstone-Silberdistrikts ab. Der Distrikt ist für hochgradige, oxidische Silber- und Gold-Adern, hydrothermale Brekzien und CRD-Körper (Carbonate Replacement Deposits) bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert intensiv abgebaut wurden. Historische Berichte (vom Unternehmen zitiert) nennen ~32 Mio. Unzen Silber und ~250.000 Unzen Gold an Produktion.

Die aktuelle Zielsetzung von Aztec Minerals ist zweigleisig: erstens der Ausbau der oberflächennahen, potenziell haldenlaugungsfähigen Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung im Umfeld der Contention-Grube und zweitens Erkundung tieferer CRD-/Sulfidziele. Die bis dato kartierten hämatitreichen, silifizierten Brekzien sowie Ader- und Dikestrukturen entsprechen dem Materialspektrum, das historisch in der Contention-Mine gewonnen wurde.

Fazit: Aztec Minerals liefert weitere hochgradige, nahe der Oberfläche liegende Edelmetallabschnitte und erweitert damit die Oxidgold- und Silberhülle im Gebiet Contention. Mit fortgesetzten RC-Erweiterungsbohrungen, den geplanten Kernbohrungen in die Tiefe und zahlreichen ausstehenden Analysen richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die räumliche Ausdehnung der Oxid-Mineralisierung sowie auf das Potenzial tieferer CRD-Ziele im klassischen Tombstone-Distrikt.







