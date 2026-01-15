- Bohrloch TR25-26 durchschnitt 48,6 m mit durchschnittlich 133,1 g/t AgÄq (58,93 g/t Ag und 1,06 g/t Au) ab der Oberfläche

- TR25-24 durchschnitt 152,4 m mit durchschnittlich 19,81 g/t Ag und 0,236 g/t Au ab der Oberfläche

- Bohrloch TR25-25 durchschnitt fünf mineralisierte Zonen auf insgesamt 121,6 m mit einer Länge von 252,3 m, einschließlich 48,6 m mit durchschnittlich 6,79 g/t Ag und 0,106 g/t Au

- Das Bohrprogramm wurde um 3.500 m erweitert, da die Ergebnisse weiterhin verdeutlichen, dass die oxidierte Ag-Au-Mineralisierung in der Tiefe sowie in Richtung Osten und Westen eine breite Beständigkeit aufweist

- Im Rahmen des erweiterten Bohrprogramms 2025/26 wurden bislang 42 Bohrlöcher gebohrt, wobei 12 RC-Bohrlöcher noch ausständig sind, da das Programm nach wie vor im Gange ist

- Das Kernbohrloch TC25-04 wird weiter in die Tiefe gebohrt und zielt auf das südliche NSAMT-(Natural Source Audio-Frequency Magneto-Telluric)-Ziel ab

Vancouver, Kanada - 15. Januar 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) ("Aztec" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Ergebnisse von neun weiteren RC-Bohrlöchern aus dem Teil des Bohrprogramms 2025 auf dem Konzessionsgebiet Tombstone in Südost-Arizona erhalten hat, das Bohrungen mit Umkehrspülung (Reverse Circulation, "RC") umfasst. Im Rahmen des Bohrprogramms 2025/2026 wurden mittlerweile 42 RC-Bohrlöcher und ein Kernbohrloch niedergebracht. Die Ergebnisse von 9 RC-Bohrlöchern, die im historischen Gebiet Contention Mine des Ziels Contention absolviert wurden, werden hierin bekannt gegeben.

Zu den Highlights der RC-Bohrungen an der Westseite, im Zentrum und an der Nordseite des Hauptziels Contention gehören:

- Das RC-Bohrloch TR25-26 wurde als nördlicher Versatz zu TR25-17 im Zentrum des nördlichen Minengebiets Contention gebohrt:

48,6 m mit 133,1 g/t AgÄq (58,93 g/t Ag, 1,06 g/t Au) ab der Oberfläche durchschnitten

- TR25-24 wurde im zentralen Teil des Gebiets Contention gebohrt und durchschnitt einen langen, beständigen Abschnitt mit einer oxidierten Mineralisierung:

152,4 m mit durchschnittlich 36,32 g/t AgÄq (0,236 g/t Au, 19,81 g/t Ag) ab dem Bohrkragen, einschließlich 10,6 m mit 212,35 g/t AgÄq (81,41 g/t Ag, 1,871 g/t Au) und 4,6 m mit 176,57 g/t AgÄq (92,8 g/t Ag, 1,197 g/t Au).

- Bohrloch TR25-25 wurde auf der Westseite des nördlichen Hauptgebiets von Contention gebohrt und erprobte das Zielgebiet in Richtung Osten und in die Tiefe.

Es wurden fünf Zonen mit einer Ag-Au-Mineralisierung auf insgesamt 121,6 m über eine Länge von 252,3 m durchschnitten, einschließlich 48,6 m mit 14,19 g/t AgÄq (6,79 g/t Ag, 0,106 g/t Au).

Über 48 % der Bohrlochlänge bestanden aus mineralisierten Abschnitten.

Acht der neun RC-Bohrlöcher durchteuften eine Ag-Au-Mineralisierung und erweiterten das Zielgebiet nach Westen, Osten und in die Tiefe. Der Großteil der Abschnitte weist eine breite Kontinuität der Mineralisierung auf. Es handelt sich bei allen angegebenen Abschnittslängen um die augenscheinlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung und nicht die wahren Mächtigkeiten, die auf dem Konzessionsgebiet zwischen 30 und 100 % der augenscheinlichen Mächtigkeiten liegen.

Abbildung 1: Querschnitt von RC-Bohrloch TR25-26 mit den Ag- und Au-Analyseergebnissen

Erweiterung des Bohrprogramms

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass das JV Management Committee des Konzessionsgebiets Tombstone kürzlich zusammengekommen ist und eine Erweiterung des Bohrprogramms von 8.500 m auf 12.000 m genehmigt hat. Das erweiterte Programm umfasst 9.500 m an RC-Bohrungen und mindestens 2.500 m an Kernbohrungen.

Update der Kernbohrungen

Der Kernbohrteil des Programms 2026 wird mit dem Bohrloch TC25-04 fortgesetzt, das das große südliche AMT-Ziel anpeilt. Dieses weist zurzeit eine Tiefe von 444,5 m auf, wobei der obere Bereich des AMT-Ziels geschätzte weitere 80 m darunter liegt. Es wurden sporadische Abschnitte mit hydrothermalen Brekzien und schmalen Porphyrerzgängen vom Typ "B" beobachtet. Der 91 m umfassende RC-Vor-Bohrkragen-Teil dieses Bohrlochs wurde zur geochemischen Analyse an das Analyselabor geschickt.

Mit dem Kernbohrgerät wird der Tiefenbereich des zuvor ermittelten südlichen Ziels AMT unter der Formation Bisbee in den mächtigen darunter liegenden paläozoischen Karbonatformationen erprobt. Aztec hat durch NSAMT-Anomalien1 (magnetotellurische Untersuchungen der Audiofrequenz natürlichen Ursprungs) bereits mehrere große, ausgeprägte leitfähige Körper unter dem historischen Gold-Silber-Revier ermittelt.

Plan der abgeschlossenen und ausstehenden Bohrungen 2025/2026 bei Tombstone

Abbildung 2: Plankarte mit den Bohrlochkragen und Verläufen des Bohrprogramms 2025/26 im Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona

Die fortlaufend erfolgreichen Bohrungen im Gebiet der Grube Contention sind auf Aztecs 3D-Geo- und Untergrundmodell zurückzuführen, das zur Unterstützung einer möglichen Erweiterung des Systems Contention erarbeitet wurde. Das System Contention muss noch in seiner Gesamtheit definiert werden und markiert das Zusammenfließen anderer mineralisierter Zonen wie der Westside Anticline.

Zusammenfassung der detaillierten Bohrergebnisse (siehe Tabellen 1 & 2 unten):

- Bohrloch TR25-18 - wurde im zentralen Teil des Gebiets Westside angesetzt, um nennenswerte Erzgangstrukturen und Erkundungsgebiete zu erproben. Es wurde in Richtung Osten und bis in eine Tiefe von 182,4 m gebohrt. Es durchschnitt eine Zone von 9,1 m mit 65,81 g/t AgÄq (0,245 g/t Au, 48,47 g/t Ag). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in alle Richtungen und in die Tiefe offen.

- Bohrloch TR25-19 - wurde im zentralen Teil des Gebiets Westside angesetzt, um nennenswerte Erzgangstrukturen und Erkundungsgebiete südlich von TR25-18 zu erproben. Es wurde in Richtung Osten und bis in eine Tiefe von 158,1 m gebohrt. Es durchschnitt eine Zone von 16,7 m mit 11,95 g/t AgÄq (0,057 g/t Au, 7,94 g/t Ag). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in alle Richtungen und in die Tiefe offen.

- Bohrloch TR25-20 - wurde im zentralen Teil des Gebiets Westside angesetzt, um nennenswerte Erzgangstrukturen und Erkundungsgebiete westlich von TR25-19 zu erproben. Es wurde in Richtung Osten und bis in eine Tiefe von 182,4 m gebohrt. Es wies keine nennenswerten mineralisierten Abschnitte auf und schließt die in TR25-19 weiter westlich vorgefundene Mineralisierung ab.

- Bohrloch TR25-21 - wurde im zentralen Teil der Westside-Antiklinale angesetzt. Es sollte die Beständigkeit der Mineralisierung über die Antiklinale in Richtung Süden und in die Tiefe erproben. Es wurde bis in eine Tiefe von 194,5 m gebohrt. Es durchschnitt zwei nennenswerte mineralisierte Zonen - zwischen 83,6 und 91,2 m eine Zone von 7,6 m mit 26,21 g/t AgÄq (0,143 g/t Au, 18,25 g/t Ag) sowie zwischen 100,3 und 126,1 m eine Zone von 25,8 m mit 25,53 g/t AgÄq (0,112 g/t Au, 15,73 g/t Ag). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in alle Richtungen und in die Tiefe offen.

- Bohrloch TR25-22 - wurde im zentralen Teil des Hauptgebiets Contention angesetzt. Es wurde konzipiert, um die Beständigkeit der Mineralisierung in Richtung Osten und in die Tiefe des östlichen Hauptgebiets Contention zu erproben. Es wurde in Richtung Osten und bis in eine Tiefe von 150,5 m gebohrt. Es durchschnitt zwei mineralisierte Zonen - zwischen 0,0 und 16,7 m eine Zone von 16,7 m mit 18,56 g/t AgÄq (0,162 g/t Au, 7,25 g/t Ag) sowie zwischen 60,8 und 69,9 m eine Zone von 9,1 m mit 10,96 g/t AgÄq (0,067 g/t Au, 6,23 g/t Ag). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in Richtung Osten und in die Tiefe offen.

- Bohrloch TR25-23 - wurde im zentralen Teil des Hauptgebiets Contention, westlich von TR25-22 angesetzt. Es wurde konzipiert, um die Beständigkeit der Mineralisierung in Richtung Osten und in die Tiefe des östlichen Hauptgebiets Contention zu erproben. Es wurde in Richtung Osten und bis in eine Tiefe von 133,7 m gebohrt. Es wurde aufgrund der Bohrlochinstabilität eingestellt. Es durchschnitt drei mineralisierte Zonen - zwischen 0,0 und 16,7 m eine Zone von 16,7 m mit 18,56 g/t AgÄq (0,162 g/t Au, 7,25 g/t Ag), zwischen 22,8 und 30,4 m eine Zone von 7,6 m mit 20,34 g/t AgÄq (0,112 g/t Au, 12,48 g/t Ag) sowie zwischen 118,6 und 129,2 m eine Zone von 10,6 m mit 7,15 g/t AgÄq (0,029 g/t Au, 5,07 g/t Ag). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in Richtung Westen und in die Tiefe offen.

- Bohrloch TR25-24 - wurde im zentralen Teil des Zielgebiets Contention angesetzt und bis in eine Tiefe von 155,0 m gebohrt. Es wurde konzipiert, um die Beständigkeit der Mineralisierung in einem steilen Winkel zu erproben, um den unteren Teil des östlichen Hauptgebiets von Contention zu erproben. Es durchschnitt eine lange, beständige Zone mit einer Ag-Au-Mineralisierung von 152,4 m mit 36,32 g/t AgÄq (0,236 g/t Au, 19,81 g/t Ag) ab seinem Bohrkragen, einschließlich 10,6 m mit 212,35 g/t AgÄq (81,41 g/t Ag, 1,871 g/t Au) und 4,6 m mit 176,57 g/t AgÄq (92,8 g/t Ag, 1,197 g/t Au). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in Richtung Osten und in die Tiefe offen.

- Bohrloch TR25-25 - wurde auf der Westseite des nördlichen Hauptgebiets von Contention angesetzt und erprobte das Zielgebiet in Richtung Osten und in die Tiefe. Es wurden fünf Zonen mit einer Ag-Au-Mineralisierung auf insgesamt 121,6 m über eine Länge von 252,3 m durchschnitten, einschließlich 48,6 m mit 14,19 g/t AgÄq (6,79 g/t Ag, 0,106 g/t Au). Über 48 % der Bohrlochlänge bestanden aus mineralisierten Abschnitten auf der Westseite des nördlichen Hauptgebiets Contention. Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in Richtung Westen und in die Tiefe offen.

- Bohrloch TR25-26 - wurde als nördlicher Versatz zu TR25-17 im Zentrum des nördlichen Minengebiets Contention angesetzt. Es durchschnitt 48,6 m mit 133,1 g/t AgÄq (58,93 g/t Ag, 1,06 g/t Au) ab der Oberfläche. Außerdem durchschnitt es in einer Tiefe von 10,6 m (zwischen 130,7 und 141,3 m) 8,34 g/t AgÄq (4,06 g/t Ag, 0,061 g/t Au). Das Bohrloch lässt die Mineralisierung in die Tiefe und in Richtung Osten offen.

Die Bohrabschnitte können hier abgerufen werden:

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR25-19/20

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR25-21

Link zur Schnittansicht der Bohrlöcher TR25-22/23/24

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR25-25

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR25-26

Tabelle 1A: Aktuelle Ergebnisse der Bohrungen

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m*) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (1) (g/t) Bemerkungen TR25-18 22,8 31,9 9,1 0,245 48,67 65,81 TR25-19 0,0 16,7 16,7 0,057 7,94 11,95 TR25-20 Keine nennenswerte Ergebnisse TR25-21 83,6 91,2 7,6 0,143 16,2 26,21 100,3 126,1 25,8 0,112 15,73 23,53 Hohlraum von 114-115,5 m TR25-22 16,7 21,3 4,6 0,083 4,43 10,22 60,8 69,9 9,1 0,067 6,23 10,96 TR25-23 0,0 16,7 16,7 0,161 7,25 18,56 22,8 30,4 7,6 0,112 12,48 20,33 118,6 129,2 10,6 0,03 5,07 7,15 TR25-24 0,0 152,4 152,4 0,236 19,81 36,32 Hohlraum von 28,9-38,9 m einschl.: 3,0 13,6 10,6 1,871 81,41 212,35 50,1 54,7 4,6 1,197 92,8 176,57 TR25-25 0,0 6,1 6,1 0,186 11,5 25,56 36,5 48,7 12,2 0,042 5,39 8,32 111,0 159,6 48,6 0,106 6,79 14,19 3 Hohlräume von 114-115,5 m, 124,6-126,1 m und 147,4-149 m 171,8 203,7 31,9 0,139 8,65 18,36 225,0 247,8 22,8 0,192 15,15 28,6 TR25-26 0,0 48,6 48,6 1,06 58,93 133,13 130,7 141,3 10,6 0,061 4,06 8,34

Anmerkung 1: Gold- und Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 70:1 für Bohrlöcher, die seit November 2025 gemeldet wurden, von 90:1 im Jahr 2025 bis November, 80:1 in den Jahren 2023 und 2024 bzw. 70:1 im Jahr 2021 berechnet.

Die 42 RC-Bohrlöcher, die bislang im Rahmen des aktuellen Programms niedergebracht wurden, bilden hauptsächlich ein "Fächerraster", das im Gebiet Contention seit 2020 abgebohrt wird. Die meisten der RC-Bohrlöcher dienen der Prüfung von Erweiterungen an den westlichen und östlichen Grenzen, den südlichen Erweiterungen und unter der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention, die die historische Grube unter Tage und den offenen Tagebau Contention enthält. Ein RC-Bohrloch prüfte einen herausragenden Gang- und Spaltenabschnitt unter mineralisierten Ausbissen und historischen Schächten. Das Bohrprogramm hat weiterhin in der Tiefe und horizontal ausgiebig oxidierte und hämatitreiche, silifizierte hydrothermale Brekzien identifiziert, bestehend aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee Group, typisch für das in der Vergangenheit in der Mine Contention gewonnene Material.

Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Manganverdrängung in Kalksteinformationen und Skarn, Quarzadern, oxidierte Sulfidrelikten wie Versprengungen, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien. Aus dem Programm 2025 ist TR25-09 das tiefste RC-Bohrloch, es hat eine Neigung von -60 und wurde bis in eine Tiefe von 274,4 m (237,7 m vertikal) niedergebracht. Es verblieb über fast die gesamte Länge in mineralisiertem und oxidiertem Gestein.

Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention weiterhin in der Tiefe offen ist und das Mineralisierungsvolumen expandiert.

RC- und Kernbohrprogramm 2025/2026

Das RC-Bohrprogramm richtet sich auf oberflächennahe Zonen der Oberflächenexploration und geologischer 3D-Modellierung, die Aussicht auf mächtige Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung versprechen, mit Vorbohrungen zur Prüfung tieferer CRD-Ziele. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden seit Jahresbeginn 2 RC-Bohrlöcher niedergebracht, die sich auf die Erprobung der Hauptzone Contention und die südlichen Erweiterungen als Step-Out-Ziele und auf Gebiete an der Westseite als erste Bohrziele konzentrieren. Die Ergebnisse aus den ersten 29 Bohrlöchern wurden mittlerweile bekannt gegeben. Erste Analyseergebnisse validieren das Oxid-Gold-Silber-Umfeld wie im geologischen Explorationsmodell von Aztec beschrieben. Ein Kernbohrloch (TC25-03) wurde im nördlichen Bereich des Projekts erfolgreich bis in die Zieltiefe absolviert; ein weiteres (TC25-04) wird derzeit (444,5 m) zur Erprobung des südlichen Ziels AMT niedergebracht. Um das Dach des Ziels AMT zu erreichen, müssen voraussichtlich noch weitere 80 m gebohrt werden.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025 waren: Expansion der bekannten Mineralisierung, horizontal nach Westen, Norden und Süden, entlang des Einfallens über die in den Jahren 2020-24 von Aztec in der Grube Contention ausgeführten Bohrlöcher hinaus, mit Step-Outs zur Erweiterung der dort entdeckten oberflächennahen, mächtigen großflächigen Gold-Silber-Mineralisierung; die Prüfung der ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen und die Exploration neuer, im Gebiet Westside identifizierter Ziele durch erste Bohrungen.

Tabelle 1B: Zuvor gemeldete Ergebnisse für Tombstone im Jahr 2025

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m*) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (1) (g/t) Bemerkungen TC25-01 105,1 128,0 22,9 0,18 23,0 39,4 TR25-02a 73,1 135,6 62,5 0,24 19,4 40,7 TR25-01 Keine Ergebnisse mit Werten von Interesse TR25-02 68,6 97,5 29,0 0,19 10,4 27,6 123,4 158,5 35,1 0,05 8,7 11,8 182,9 192,0 9,1 0,08 5,4 12,9 TR25-03 67,0 117,3 50,3 0,41 53,0 89,7 einschl.: 88,4 94,5 6,1 2,26 253,0 456,6 TR25-04 185,4 188,5 3,04 0,11 27,05 37,17 196,1 199,1 3,04 0,18 6,15 22,35 TR25-05 3,04 50,2 47,1 0,55 36,36 85,46 einschl.: 19,8 24,3 4,6 3,91 238,73 590,42 TR25-06 35,0 44,1 9,1 0,14 13,95 26,13 76,0 104,9 28,9 1,99 70,83 250,22 Strosse auf 6 m einschl.: 83,6 86,6 3,0 17,7 556,5 2149,5 112,5 135,3 22,8 0,07 5,06 11,38 TR25-07 42,6 56,2 13,7 0,14 10,37 22,64 68,4 79,0 10,6 0,15 3,80 17,45 103,4 121,6 18,2 0,07 2,92 9,31 171,8 212,8 41,0 0,12 5,39 15,89 TR25-08 48,6 60,8 12,2 0,68 94,47 155,78 47,1 121,6 74,5 0,18 19,85 36,45 156,6 188,5 31,9 0,09 6,04 13,72 TR25-09 12,1 24,3 12,2 0,017 9,49 15,24 51,7 85,1 33,4 0,312 12,1 33,92 109,4 273,6 164,2 0,014 7,31 16,74 Zieltiefe in Mineralisierung erreicht TR25-10 0,0 72,9 72,9 0,192 14,92 28,37 einschl.: 21,3 31,9 10,6 0,485 36,71 70,65 TR25-11 0 88,2 88,2 0,033 11,2 13,53 107,9 115,5 7,6 0,453 2,78 34,49 TR25-12 0 6,1 6,1 0,041 15,1 17,94 72,9 112,5 39,5 0,023 6,06 7,87 153,5 162,6 9,1 0,043 4,03 7,04 TR25-13 155,0 167,2 12,2 0,045 11,78 14,92 TR25-14 21,3 109,4 86,6 0,214 23,19 38,17 einschl.: 36,5 51,7 15,2 0,811 61,68 118,42 124,6 133,7 9,1 0,032 8,38 10,6 TR25-15 0 27,4 27,4 0,78 12,37 17,83 85,1 104,9 19,7 0,041 7,07 9,96 TR25-16* 16,7 66,9 50,2 0,72 50,76 92,39 Strosse auf 6,7 m 152 161,1 9,1 0,921 32,27 96,73 TR25-17A* 12,2 22,8 18,2 1,00 10,96 80,95 Strosse auf 6,7 m TR25-17* 9,1 66,9 57,8 5,16 39,12 400,10 einschl.: 16,7 21,8 4,6 58,5 173,13 4268,13 174,8 197,6 22,8 0,323 8,25 30,84 *endgültige Ergebnisse am 7. Januar 2026 gemeldet, vorläufige Ergebnisse am 4. November 2025

Anmerkung 1: Gold- und Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 70:1 für Bohrlöcher, die seit November 2025 gemeldet wurden, von 90:1 im Jahr 2025 bis November, 80:1 in den Jahren 2023 und 2024 bzw. 70:1 im Jahr 2021 berechnet.

Tabelle 2 - Bohrlochkoordinaten

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamttiefe (m) TC25-01 588540 3507254 82 65 182,9* TR25-02a 588721 3507513 120 65 158,5* TC25-02 588716 3507534 125 60 286,0 TR25-01 588618 3507105 106 60 189,0 TR25-02 588722 3507589 140 75 193,6 TR25-03 588721 3507586 140 50 152,4 TR25-04 588524 3507933 120 60 201,2 TR25-05 588826 3507637 90 60 164,6 TR25-06 588825 3507637 0 90 170,7 TR25-07 588647 3507948 105 60 225,6 TR25-08 588639 3507848 105 65 193,5 TR25-09 588636 3507894 105 -60 274,4 TR25-10 588833 3507673 90 -45 79,3 TR25-11 588831 3507673 90 -70 137,2 TR25-12 588793 3507599 104 -65 137,2 TR25-13 588681 3507534 104 -65 193,6 TR25-14 588792 3507753 115 -50 134,1 TR25-15 588793 3507572 105 -65 152,4 TR25-16 588859 3507946 104 63 195,1 TR25-17a 588872 3507989 105 65 30,4 TR25-17 588874 3507992 104 65 192,0 TR25-18 588427 3507861 104 -60 182,4 TR25-19 588414 3507712 90 -60 158,1 TR25-20 588403 3507710 90 -75 182,4 TR25-21 588571 3508197 230 -80 194,5 TR25-22 588772 3507516 75 -60 152,0 TR25-23 588769 3507516 75 -80 205,2 TR25-24 588776 3507517 255 -77 155,0 TR25-25 588671 3508000 105 -65 252,3 TR25-26 588879 3508028 105 -55 182,4

*Beide Bohrlöcher sind Vorbohrungen für die Tiefkernbohrungen 2025

Bohrproben werden alle 1,52 Meter aus RC-Fragmenten und alle 1,5 Meter aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben werden durch Bureau Veritas auf Gold geprüft, mit einer 30-Gramm-Probe unter Verwendung der Methode FA430, gefolgt von MA300. Bureau Veritas ist unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Gegebenenfalls vorhandene Überschreitungen werden mit MA370 oder FA530 analysiert. Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das Labor Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, gebracht. Die QAQC für die Bohrprogramme wurde bewertet und für gut befunden.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großflächigen, potenziell auswaschbaren, mesothermalen Gold-Silber-Oxid-Mineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-Out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Mögliche Ziele könnten das Streichen und die Erweiterungen der oberflächennahen Oxid-Mineralisierung in die Tiefe enthalten und sich entlang dieser Trends tiefer in die Sulfidzone bewegen, da in der Vergangenheit bedeutende Produktion in Tiefen von 300 Metern erfolgte*2.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermale Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Muttergesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) befindet sich die Formation Bisbee unterhalb einer etwa zwei Kilometer dicken Schicht derselben Karbonatgesteinsformationen aus dem Paläozoikum, die auch die 110 Mio. t Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen. *3

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

- Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (33) und nicht patentierten (73) Schürfrechten (663 Hektar bzw. 1.639 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.

- Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

- Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-25 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

- Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 - "Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013"

2 - Greeley, Michael N., "A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area", Juni 1984

3 - M3 Engineering and Technology Corp., "Hermosa Project N.I. 43-101F1 Pre-Feasibility Study", Januar 2014

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG - AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

"Simon Dyakowski"

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, President & CEO, Direktor

Tel: (604) 685-9770

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: mailto:info@aztecminerals.com

Website: http://www.aztecminerals.com/

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Abschluss laufender und geplanter Arbeiten, Aussagen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts Tombstone, Bohr- und Probenahmeergebnisse, einschließlich zusätzlicher potenzieller Arbeiten und deren Ergebnisse, die Pläne des Unternehmens für sein Projekt Tombstone, das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Projekt Tombstone, erwartete Ergebnisse und Resultate, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten betreffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder einzuholen, das Versäumnis, die Akzeptanz der Kommunen (einschließlich der First Nations) zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises von Gold, Silber und anderen Metallen, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

