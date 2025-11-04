Washington - Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot. Er sei am Montag im Alter von 84 Jahren gestorben, schrieben US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie. Cheney war Vize im Weissen Haus unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush (2001-2009). Der Republikaner war ausserdem Verteidigungsminister und hat Jahrzehnte der US-Politik mitgestaltet - und besonders die Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. ...

