Washington - Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot. Er sei am Montag im Alter von 84 Jahren gestorben, schrieben US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie. Cheney war Vize im Weissen Haus unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush (2001-2009). Der Republikaner war ausserdem Verteidigungsminister und hat Jahrzehnte der US-Politik mitgestaltet - und besonders die Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab