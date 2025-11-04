Fothermo, ein Spezialist für die solarelektrische Warmwasserbereitung, hat den Photovoltaik-Heizstab ROD-1000 auf den Markt gebracht. Er nutzt direkt den Solarstrom aus PV-Modulen für die Erzeugung von Warmwasser. Die Fothermo System AG bringt einen Solarheizstab mit 1 kW Leistung auf den Markt. Der Heizstab ROD-1000 wandelt Photovoltaik-Strom ohne Netzanschluss direkt in Warmwasser um. Zielgruppe sind Bestandsgebäude mit vorhandenen Warmwasserspeichern, in denen Warmwasser- und Heizkosten spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
