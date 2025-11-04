Toyota möchte den populären Pickup Hilux ab der kommenden Generation auch rein elektrisch anbieten. Die BEV-Version ist vor allem auf den thailändischen Markt zugeschnitten und wird dort auch vom Band laufen. Toyota führt mit der kommenden Generation des Hilux offenbar erstmals eine reine Elektroversion des Pick-ups ein. Darauf deutet eine Präsentationsfolie hin, die während eines Pressebriefings für Journalisten aus dem asiatischen Raum gezeigt ...

