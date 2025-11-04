© Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpa

Pfizer übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen und hebt die Gewinnprognose an. Der COVID-Impfstoff Comirnaty sorgt weiter für Einnahmen. Doch Analysten zweifeln am nachhaltigen Wachstum.Pfizer hat im dritten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet. Der Pharmakonzern meldete einen Umsatz von 16,7 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Wall Street. Verantwortlich war vor allem die Nachfrage nach dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten COVID-Impfstoff Comirnaty. Der Impfstoff erzielte Einnahmen von 1,15 Milliarden US-Dollar - rund 20 Prozent weniger als im Vorjahr, aber mehr als Analysten erwartet hatten. Das antivirale Medikament Paxlovid brachte 1,23 …