Uber hat ein starkes Q3 hingelegt. Wie das Management am Dienstag mitteilte, übertrifft der Ridehailing-Anbieter die Erwartungen und steigert Umsatz, Fahrten und Gewinn deutlich. Doch ein Detail im Ausblick sorgt für Ernüchterung - die Aktie fällt vorbörslich rund fünf Prozent.Uber hat im dritten Quartal kräftig zugelegt. Die Bruttobuchungen stiegen um 21 Prozent auf 49,7 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Erwartungen von 49,0 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 13,5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
