Uber hat ein starkes Q3 hingelegt. Wie das Management am Dienstag mitteilte, übertrifft der Ridehailing-Anbieter die Erwartungen und steigert Umsatz, Fahrten und Gewinn deutlich. Doch ein Detail im Ausblick sorgt für Ernüchterung - die Aktie fällt vorbörslich rund fünf Prozent.Uber hat im dritten Quartal kräftig zugelegt. Die Bruttobuchungen stiegen um 21 Prozent auf 49,7 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Erwartungen von 49,0 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 13,5 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.