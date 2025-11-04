Nach ihrem jüngsten Rekordkurs haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz erneut für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 47.237 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 6.815 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
