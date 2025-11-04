Vancouver, British Columbia, 4. November 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) ("Kobrea" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Phase-1-Exploration auf dem Projekt El Perdido im Gange ist. Der Bau einer Zufahrtsstraße für Bohrungen hat begonnen, woraufhin die Errichtung eines Explorationscamps und die Durchführung von Diamantkernbohrarbeiten bei dem porphyrischen Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido folgen werden.

"Der Beginn des Straßenbaus auf El Perdido ist ein bedeutender Meilenstein für Kobrea", erklärte CEO James Hedalen. "Diese speziell entwickelte und genehmigte Straße wurde konzipiert, um El Perdido, wo wir die allerersten Bohrlöcher bei dem porphyrischen Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido niederbringen werden, sicher und effektiv erreichen zu können. Wir möchten jedem, der uns ermöglicht hat, diesen Punkt zu erreichen, unseren Dank aussprechen. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen Einzelheiten zum Bohrprogramm bereitstellen. Parallel zum Bau der Straße werden die Feldmannschaften Aktivitäten zur Zielgebietsdefinition bei anderen Porphyr-Prospektionsgebieten auf dem Konzessionsgebiet beginnen."

Prospektionsgebiet El Perdido

Das 6.878 Hektar große Projekt El Perdido beherbergt ein porphyrisches Cu-Au-Mo-System, das zwar obertägig definiert, jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurde (Abbildung 1). Das Porphyrzielgebiet wird als ein 2 x 2 Kilometer großer Bereich hydrothermaler Alteration beschrieben, der Ansammlungen einer klassischen Porphyralteration aufweist, sowie eine anomale Kupfer-Gold-Molybdän-Gesteinsgeochemie, kartierte porphyrische Quarzdiorit-Intrusionen, umfangreiche hydrothermale Brekzien und eine Kalialteration in einem Bereich, der ansonsten von einer Phyllitalteration dominiert wird. Das anfängliche Diamantkernbohrprogramm wird das Zentrum des Systems auf El Perdido erproben, wo die höchste Dichte der mit einer Kalialterationsansammlung einhergehenden Quarz-Stockwerk-Äderung auftritt und welche von einer Reihe von intermineralischen hydrothermalen Brekzien intrudiert wurde.

Abbildung 1. Plankarten des Porphyrsystems auf El Perdido. A) Geologische Karte mit den Ausmaßen der Kali- und Phyllitalteration. B) Reduzierung auf magnetische Pole 2025. C) ASTER-Daten mit Phyllit-Ton-Alteration 2025.

Investor-Relations-Vereinbarung

Kobrea gibt ebenfalls bekannt, dass es mit Datum 4. November 2025 für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten eine Investor-Relations-Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit Triomphe Holdings Ltd. DBA Capital Analytica ("Capital Analytica") eingegangen ist, einer nicht mit dem Unternehmen verbundenen Partei. Entsprechend der Vereinbarung hat Capital Analytica zugestimmt, dem Unternehmen gegen Gewährung eines Gesamtbetrags von 150.000 $ Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen zu bieten. Die Dienstleistungen werden eine laufende Kapitalmarkt- und Social-Media-Beratung, Berichterstattung zur gesellschaftlichen Meinung und zum sozialen Engagement sowie Veröffentlichung von Pressemitteilungen des Unternehmens und von Unternehmensvideos beinhalten. Die Kontaktdaten von Capital Analytica lauten wie folgt: E-Mail: info@capitalanalytica.com, Telefon: +1 778 882 4551, Geschäftsadresse: 3786 Glen Oaks Dr., Nanaimo, BC V9T 6H2.

Jeff French ist der Geschäftsinhaber von Capital Analytica und wird für alle Dienstleistungen, die Capital Analytica dem Unternehmen bietet, verantwortlich sein. Capital Analytica hat derzeit weder eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens noch jegliches Recht oder Vorhaben, solch eine Beteiligung zu erwerben.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., Vice President of Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: "James Hedalen"

James Hedalen

CEO & Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO & Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: mailto:James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen, einschließlich Aussagen über die Absicht des Unternehmens, im Anschluss an den Bau der Straße ein Explorationscamp zu errichten und Diamantbohrungen auf dem porphyrischen Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido zu absolvieren; die Absicht des Unternehmens, in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten zu seinem Bohrprogramm bereitzustellen; die Aufnahme der Aktivitäten zur Ermittlung von Zielgebieten bei anderen porphyrischen Prospektionsgebieten auf dem Konzessionsgebiet; sowie die Vereinbarung und die Dienstleistungen, die das Unternehmen im Rahmen dieser Vereinbarung erhalten soll. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glauben", "projizieren", "anstreben", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81686Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81686&tr=1



