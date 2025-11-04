13 Verbände aus Energie- und Immobilienwirtschaft, Mittelstand und Verbraucherschutz appellieren an Bund, Länder und Bundesnetzagentur. Im Fokus stehen dabei wieder einmal die Verteilnetzbetreiber. Nicht nur für Photovoltaik oder Batteriespeicher sind fehlende Netzanschlüsse ein existenzielles Problem, sondern auch für Unternehmen, die ihren Strombezug steigern wollen - oder müssen. Unter Federführung des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (BNE) hat ein Bündnis von 13 Verbänden einen Appell unter dem Titel "Zugang zu Stromnetzen sichern - Zukunft ermöglichen" veröffentlicht. Am Dienst stellten ...

