Eine Dividendenperle steht im heutigen US-Handel im Fokus. Grund ist ein gestern nachbörslich verkündeter KI-Deal mit Nvidia. Der AKTIONÄR-Tipp gilt seit Jahren als verlässliche Dividendenquelle. Vorbörslich verleiht die Nachricht dem US-Dividendenchampion bereits neue Flügel.Die Aktie von Digital Realty legte bereits gestern im nachbörslichen US-Handel kräftig zu. Auslöser ist die Ankündigung einer erweiterten Kooperation mit Nvidia. Der Fokus liegt auf dem weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
