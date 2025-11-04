Fresenius Medical Care (FME) hat im dritten Quartal 2025 solide Ergebnisse berichtet und somit seine Erholungskurve im Rahmen der laufenden Transformation bestätigt. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % auf 4.885 Mio. EUR (+8,3 % bereinigt), unterstützt durch breit angelegtes organisches Wachstum. Das berichtete EBIT erhöhte sich um 3 % im Jahresvergleich auf 477 Mio. EUR, was unter unserer Schätzung von 500 Mio. EUR liegt, und resultiert in einer stabilen Marge von 9,8 %. Das bereinigte EBIT wuchs um 22 % auf 574 Mio. EUR, was die operationellen Effizienzgewinne des FME25+-Programms widerspiegelt. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 29 % auf 275 Mio. EUR, während der freie Cashflow aufgrund von Nachholeffekten des Vorjahres zurückging. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, wir haben unsere Schätzungen jedoch aufgrund anhaltender Gegenwindfaktoren angepasst und unser Kursziel auf 46,00 EUR (zuvor 49,00 EUR) gesenkt und die Einstufung auf HOLD beibehalten. Die vollständige Aktualisierung kann unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research