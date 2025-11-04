Neben mehr Marktintegration, Wettbewerb und Effizienz soll die EAG-Novelle auch Batteriespeichern eine größere Bedeutung beimessen. Die Photovoltaik-Branche fordert von der Regierung verlässliche Rahmenbedingungen. Die Nachfrage auf dem österreichischen Photovoltaik-Markt hat spürbar nachgelassen. Der Rekordzubau aus dem vergangenen Jahr wird wohl 2025 nicht erreicht, dennoch gibt es weiterhin ein enormes Potenzial für Photovoltaik-Anlagen. Wie dieses voll entfaltet werden kann, darum geht es unter anderem auf der die "Österreichische Fachtagung für Photovoltaik & Stromspeicherung". Dazu werden ...

