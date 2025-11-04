An den zuletzt stark gelaufenen US-Börsen sieht es am Dienstag nach einem Rücksetzer aus. Unter Anlegern würden die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten hinterfragt, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz weiter für viel Fantasie gesorgt, doch mit beginnenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine mögliche Korrektur.Der Broker IG taxierte den von der Tech-Branche dominierten Nasdaq 100 eine Stunde vor dem Auftakt 1,4 Prozent tiefer ...

