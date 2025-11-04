Daimler Truck veröffentlicht Ergebnisse von Crash-Tests, die der Hersteller am E-Lkw Mercedes-Benz eActros'¯600 vollzogen hat. Demnach soll das komplette Hochvolt-Batteriesystem sowie alle elektrischen Komponenten auch bei einem seitlichen Aufprall unversehrt geblieben sein. Im Rahmen eines von mehreren realen Crash-Tests in Neumünster in Schleswig-Holstein wurde der eActros'¯600 mit einer seitlichen Kollision konfrontiert. Bei dem Test prallte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net