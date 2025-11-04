Amazon hatte bei Mercedes-Benz Trucks Anfang des Jahres eine Großbestellung über mehr als 200 neue Elektro-Lkw des Modells eActros 600 aufgegeben. Die ersten Einheiten aus diesem Auftrag sind nun in Großbritannien angekommen - und pendeln dort ab sofort auf der "mittleren Meile". Kurzer Rückblick: Der Anfang 2025 fixierte Deal über gut 200 eActros 600 war seinerzeit für beide Seiten ein Superlativ: Er markierte die größten E-Lkw-Bestellung für Mercedes-Benz ...

