Spotify startet mit Rückenwind in die heiße Phase des Musikjahres: Der Streaming-Marktführer übertraf im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten. Doch beim Ausblick enttäuschten die Schweden.Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte um 11 Prozent auf 713 Millionen - deutlich über den Prognosen. Auch der Umsatz überzeugte: Mit 4,27 Milliarden Euro setzte der schwedische Konzern 7 Prozent mehr um als im Vorjahr und schlug damit ebenfalls die Erwartungen. Die Premium-Abos wuchsen um 12 Prozent auf 281 Millionen Nutzer. Für das vierte Quartal rechnet Spotify mit einem operativen Gewinn von 620 Millionen Euro - etwas mehr als die von LSEG erhobene Konsensschätzung von 618,6 Millionen …