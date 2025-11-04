Trigg Minerals strebt eine Doppelnotierung an der Nasdaq an. Könnte dies ein global bedeutendes Antimonprojekt sein?

Anzeige / Werbung

Nasdaq-Notierungsprozess offiziell gestartet

Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021) hat offiziell den Prozess für eine Zweitnotierung am Nasdaq-Hauptmarkt eingeleitet. Nach Prüfung mehrerer vorläufiger, unverbindlicher Angebote sowie bedingter Absichtserklärungen von US-basierten SPACs hat das Unternehmen entschieden, dass eine direkte Notierung am Hauptmarkt der Nasdaq den effizientesten Weg darstellt. Der angestrebte Zeitraum bis zur Notierung beträgt vier bis fünf Monate.

Parallel dazu hat Trigg eine strategische Folgeplatzierung über 2,5 Millionen AUD mit Tribeca Investment Partners gesichert. Diese Investition folgt auf eine frühere Platzierung über 5,0 Millionen AUD im September 2025 und unterstreicht das fortgesetzte Vertrauen der international anerkannten Investmentgesellschaft.

Zugang zu US-Kapital und institutioneller Sichtbarkeit

Durch die geplante Nasdaq-Zweitnotierung erhält Trigg Zugang zum größten und liquidesten Kapitalmarkt der Welt. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für verstärktes Interesse und Unterstützung seitens US-amerikanischer Investoren, institutioneller Kapitalgeber, Broker, staatlicher Stellen und potenzieller unternehmerischer Partnerschaften.

Die Notierung steht im Einklang mit Triggs beschleunigter Entwicklungsstrategie zum Aufbau eines der ersten vollständig integrierten Antimon-Projekte in der westlichen Welt. Geleitet wird die Initiative von einem erfahrenen Team mit nachgewiesener Erfolgsbilanz im Bereich Antimon.

Der CEO des Unternehmens, Andre Booyzen, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Antimonbergbau und war zuvor Vice President bei Mandalay Resources (ISIN: CA5625684025), wo er die Leitung der Costerfield-Gold-Antimon-Mine innehatte - derzeit Australiens einzige Produktionsstätte für Antimonkonzentrat.

Erweiterter Zugang für europäische Investoren und klarer strategischer Kurs

Trigg hat zudem den Zugang für europäische Investoren durch die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol ATA ausgeweitet.

Das Unternehmen bestätigte erneut, dass der Nasdaq-Notierungsprozess offiziell eingeleitet wurde. Wie bereits am 10. Oktober 2025 gegenüber der Australian Securities Exchange (ASX) offengelegt, hatte Trigg eine Zweitnotierung geprüft, auch im Rahmen einer De-SPAC-Transaktion. Nach sorgfältiger Prüfung hat sich der Vorstand für eine Notierung über American Depositary Receipts (ADR) als bevorzugte Option entschieden.

Der Vorstandsvorsitzende Timothy Morrison kommentierte: "Die Notierung an der Nasdaq ist ein spannender Schritt, da sie uns den Zugang zu einem der größten und liquidesten Kapitalmärkte der Welt eröffnet. Dieser Zugang zu Umfang und Liquidität kommt unserer Strategie sehr gelegen. Wir freuen uns, an der anhaltenden Wiederbelebung der Investitionen in die nordamerikanische Industrie und Lieferkette teilzunehmen. Wir sind überzeugt, dass dies ein wichtiger Meilenstein für TMG und seine Unternehmen ist."

Fazit: Strategisch positioniert für den Wandel kritischer Rohstoffmärkte

Trigg Minerals beschleunigt die Entwicklung, um eines der ersten integrierten Antimon-Projekte vom Bergbau bis zum Metall in der westlichen Welt aufzubauen - unter der Leitung eines hochqualifizierten Teams von Antimon-Experten, das bereits eine der wenigen Antimonminen und -schmelzen außerhalb Chinas realisiert hat.

Mit der bevorstehenden Nasdaq-Zweitnotierung und dem Ausbau strategischer Partnerschaften positioniert sich Trigg, eine zentrale Rolle im Wiederaufbau westlicher Lieferketten für kritische Rohstoffe zu übernehmen.

Quelle:

ASX Release dated 30.10.2025 https://mailchi.mp/trigg/template-16537629?e=484d7c353e

______________________________

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

