Michael Burry wettet wieder gegen den Markt - mit Milliarden auf fallende Tech-Aktien. Was das über die KI-Rallye verrät und warum jetzt Vorsicht geboten ist, erklärt Jan Willhöft im neuen Video.Michael Burry schlägt wieder zu. Der Hedgefonds-Manager, der 2007 mit seiner Wette gegen den US-Immobilienmarkt weltberühmt wurde, setzt jetzt auf fallende Kurse bei Nvidia und Palantir. Laut Business Insider hält Burry über seine Scion Asset Management Put-Optionen im Gegenwert von rund einer Milliarde US-Dollar und stellt sich damit gegen die KI-Euphorie an der Wall Street. Während Analysten wie Loop Capital Kursziele von 350 US-Dollar je Nvidia-Aktie sehen, warnt Burry vor einer gefährlichen …