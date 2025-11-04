Das Robotaxi-Business von Tesla läuft schleppend. Der geplante Start des "Cybercab" droht sich zu verschieben. Und dennoch hat die Bank of America vor wenigen Tagen das Kursziel für Tesla auf 470 Dollar angehoben. Am Montag folgte die Deutsche Bank mit einer Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie.Die Deutsche Bank hat ihre positive Sichtweise für Tesla vor der Aktionärsabstimmung Ende dieser Woche noch einmal bestätigt. "Wir erhöhen unser Kursziel um 30 Dollar auf 470 Dollar unter Einbeziehung höherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
