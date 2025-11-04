Da ist sie endlich, die von Anlegern langersehnte Nachricht des kanadischen Biotech-Unternehmens Thiogenesis Therapeutics: Die Zwischenergebnisse der laufenden Phase 2 des MELAS-Trials sind laut Unternehmen so ermutigend, dass nun eine Phase-3-Studie folgen soll. Was bedeutet das für die Thiogenesis-Aktie? Studie erzielt positive Ergebnisse Die klinische Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff TTI-0102 von Thiogenesis Therapeutics zur Behandlung von mitochondrialer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
