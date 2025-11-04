Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Handelsverlauf anfängliche Verluste abgeschüttelt und dank der Kursgewinne der defensiven Schwergewichte fester geschlossen. «Risk off, hiess die Devise», meinte ein Händler. Die Anleger hätten ihre Risiken reduziert und die Gewinne aus den gut gelaufenen Aktien eingestrichen. Den Erlös hätten sie zum Teil dann in defensive Werte fliessen lassen. Ob die Gewinnmitnahmen in eine stärkere Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab