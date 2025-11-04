Um den Highflyer ist es ruhig geworden. Die Porr-Aktie ist unter der psychologisch wichtigen 200-Tage-Linie gelandet, seit dem Hoch im Oktober summieren sich die Kursverluste auf knapp 15 Prozent. Zum Handelsende am Dienstag notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 26,80 Euro auf Tages- und Mehrmonatstief. Setzt sich der Abwärtstrend fort wäre ein Short-Trade möglich, den man mit einem Hebel aufpeppen kann. Gemäß dem Finanzportal MarketScreener ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.