AT&S-Aktien waren heute mit einem Kursverlust von über 5 Prozent der größte Verlierer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 32,90 Euro, das Tageshoch hat man mit 35,65 Euro gesehen. Dieser Kursverlust dürfte für viele Anleger Peanuts sein, denn die Aktie des Anbieters von "hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten" hat im Jahresverlauf über 170 Prozent zugelegt. Laut der Finanzwebsite MarketScreener ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.