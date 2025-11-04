he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2025
.
ISIN Name
CA0342231077 ANDLAUER HEALTHCARE GROUP
CA2006977045 COMMERCE RESOURCES CORP.
CA37959W1023 GLOBAL HELIUM CORP.
CA70137W1086 PARKLAND CORP.
GB00BMGNDN03 SMARTTECH247 G.PLC LS-,01
KYG215511091 CHINA ENERGINE INT.HD-,10
NO0010272065 AMSC ASA NK 1
US40171VAB62 GUIDSOFTW 24/29 CV 144A
US41165Y1001 HARBORONE BANCORP DL-,01
XS1057659838 PET. MEX. 14/26MTN REGS
XS2472335046 LEVERAGE SHARES -3GOOGETP
