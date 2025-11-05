The following instruments on XETRA do have their first trading 05.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.11.2025
Aktien
1 US05374V1089 Avio S.p.A. ADR
2 NO0003087603 Byggma ASA
3 CNE100003N76 Shanghai Henlius Biotech Inc.
4 AU0000275752 Chilwa Minerals Ltd.
5 AU000000KRM1 Kingsrose Mining Ltd.
6 IL0011857013 ParaZero Technologies Ltd.
7 KYG8917X1473 Tongda Group Holdings Ltd.
8 IT0005675977 Avio S.p.A. BZR
Anleihen/ETF/ETP
1 EU000A2SCAV2 European Financial Stability Facility [EFSF]
2 USP68788AF84 Suriname, Republik
3 DE000A4EG6N9 TRATON Finance Luxembourg S.A.
4 NO0013684597 Alltub Group SAS
5 XS3221850061 Lloyds Bank PLC
6 XS3225966939 OMV AG
7 USP68788AE10 Suriname, Republik
8 XS3192238270 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.
9 XS3183135717 WIIT S.p.A.
10 XS3176794595 InPost S.A.
11 XS3194057553 Telecom Italia S.p.A.
12 DE000HEL0N94 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0NZ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0NY5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 IE0001O9L5K4 ODDO BHF Global Equity Active UCITS ETF
16 IE000YR7N5U8 ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF
17 IE000V0Q8BV4 ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF
18 SE0026821282 Virtune Stablecoin Index ETP
