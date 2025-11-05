E-Mobilität, Drohnen, Robotik und Künstliche Intelligenz sind Megatrends. Milliarden an Kapital fließen in diese Branchen. Ein Bereich steht derzeit im Fokus: Die Energiespeicher! Sie gewährleisten den stabilen Lauf von Millionen von Applikationen, Maschinen und Anwendungen. Die Industrialisierung 4.0 geht mit einem immensen Energieverbrauch in die nächste Runde. Ohne kapazitätsstarke Batterien funktionieren weder Roboter, noch Drohnen oder E-Autos. Noch ist der aktuelle Batterie-Markt klar in chinesischer Hand, aber die westlichen Industriestaaten wollen weg von dieser fatalen Abhängigkeit. Schon bei der nächsten Generation von Batterien bietet sich eine neue Chance, diesen historischen Kunstfehler der Abhängigkeit zu beheben. Im Fokus stehen innovative Spezialisten wie NEO Battery Materials (ISIN:CA62908A1003|TSX-V:NMB|FRA:1BC|WKN:A2QQBV). Das kanadische Unternehmen entwickelt kostengünstigere, siliziumverstärkte Batterien, die mehr Energie speichern und schneller zu laden sind. Eine Revolution bahnt sich an!

Den vollständigen Artikel lesen ...