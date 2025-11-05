Die Aktie des Chipdesigners Nvidia ist in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten. Doch bietet sich jetzt eine Kaufchance für Investoren? Analysten sprechen von bis zu 64 Prozent an Kurspotenzial für das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Aktie von Nvidia hat am Montag und Dienstag gemeinsam mit dem Rest des KI-Sektors ordentlich Federn lassen müssen, nachdem die Papiere zuvor gut gelaufen waren und die Marke von 200 US-Dollar überschritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...