WashTec AG: Starkes Q3 mit 35,8 % EBIT-Wachstum - Umsatz steigt in den ersten neun Monaten um 7,2% und EBIT überproportional um 17,4%



05.11.2025 / 07:00 CET/CEST





Umsatz in Q1-Q3: +7,2% auf Mio. € 358,2 (Vorjahr Mio. €334,2)

(Vorjahr Mio. €334,2) EBIT in Q1-Q3: +17,4% auf Mio. € 32,4 (Vorjahr Mio. €27,6)

(Vorjahr Mio. €27,6) EBIT-Marge Q1-Q3: 9,0% (Vorjahr 8,2%)

(Vorjahr 8,2%) Free Cashflow in Q1-Q3: +11,2% auf Mio. € 27,8 (Vorjahr Mio. €25,0)

(Vorjahr Mio. €25,0) Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Augsburg, 5. November 2025 - Die WashTec Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von Mio.€ 358,2 und lag damit um 7,2% über dem Vorjahr (Mio.€ 334,2). Die positive Entwicklung im Segment »Europa und sonstige«, in dem eine Umsatzsteigerung in allen Business Lines erzielt werden konnte, setzte sich auch im Q3 fort. Die Umsatzerlöse im Segment »Nordamerika« lagen aufgrund geringerer Equipment-Absatzzahlen trotz einer positiven Entwicklung bei Service und Consumables insgesamt noch unter dem Vorjahr.

Der im dritten Quartal erzielte Umsatz lag mit Mio.€ 125,8 deutlich über dem Vorjahr (Mio.€ 114,1). Dies resultierte vor allem aus der positiven Geschäftsentwicklung im Segment »Europa und sonstige« mit einem Umsatzwachstum von 11,1%. Im Segment »Nordamerika« stieg der Umsatz um 3,6% (währungsbereinigt um 9,5%).



Das EBIT konnte in den ersten neun Monaten überproportional um 17,4% auf Mio.€ 32,4 (Vorjahr: Mio.€ 27,6) gesteigert werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich nach neun Monaten auf 9,0% (Vorjahr: 8,2%). Die EBIT-Steigerung ist auf die Entwicklung im Segment »Europa und sonstige« zurückzuführen, während in dem Segment »Nordamerika« das EBIT noch deutlich unter dem Vorjahr lag. Auch im dritten Quartal erzielte WashTec mit einer Zunahme von 35,8% eine überproportionale EBIT-Steigerung auf nunmehr Mio.€ 14,8 (Vorjahr: Mio. € 10,9). Sowohl das Segment »Europa und sonstige« als auch das Segment »Nordamerika« trugen im Q3 mit zweistelligen Wachstumsraten zu dieser Entwicklung bei. Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 11,8% (Vorjahr: 9,6%) und lag damit sowohl über dem Vorjahresquartal als auch über dem zweiten Quartal 2025.



Der Free Cashflow lag nach den ersten neun Monaten v. a. aufgrund einer weiteren Optimierung des Operating Working Capital mit Mio.€ 27,8 über dem Vorjahr (Mio.€ 25,0). Außerdem trug das höhere Konzernergebnis zu dieser Verbesserung bei.



Der Equipment-Auftragseingang lag nach den ersten neun Monaten deutlich über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Der Auftragsbestand Ende September übertraf im Segment »Europa und sonstige« das Vorjahr, während das Segment »Nordamerika« in EUR auf Vorjahresniveau lag (in USD über dem Vorjahr).



WashTec bestätigt die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2025. Dabei geht WashTec nunmehr davon aus, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Segment »Europa und sonstige« vergleichsweise stärker und im Segment »Nordamerika« in lokaler Währung vergleichsweise schwächer ausfallen wird.



"Die ersten neun Monate waren für WashTec erfolgreich. Viele Initiativen, die wir gestartet haben, beginnen Wirkung zu zeigen. Unsere strategische Ausrichtung als Lösungsanbieter wird von unseren Kunden gut aufgenommen. Daher blicken wir zuversichtlich auf unsere kurz- und mittelfristigen Ziele. WashTec befindet sich auf einem guten Weg." erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



Der ausführliche Bericht über die ersten neun Monate 2025 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Investor Relations Website .



Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.



Wesentliche Konzern-Kennzahlen:



Mio. €, IFRS Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Veränderung in % Umsatz 358,2 334,2 7,2 EBIT 32,4 27,6 17,4 EBIT-Marge in % 9,0 8,2 - Konzernergebnis 21,1 17,4 21,3 Ergebnis je Aktie1) (in €) 1,57 1,30 21,3 Free Cashflow 27,8 25,0 11,2 Mio. €, IFRS 30.09.25 31.12.24 Veränderung abs. Bilanzsumme 288,6 279,7 8,9 Eigenkapital 73,6 88,5 -14,9 Eigenkapitalquote in % 25,5 31,7 -620 Bp Net Operating Working Capital2) 90,0 94,0 -4,0

Bp: Basispunkt (= 1/100 Prozentpunkt)

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen





