Frankfurt am Main - Die Deutsche Bank hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 2.000 von ursprünglich über 5.000 IT-Anwendungen abgeschaltet. "Allein in Deutschland haben wir rund 500 redundante Applikationen abgeschaltet - dadurch werden wir dieses Jahr 270 Millionen und ab 2026 jährlich etwa 320 Millionen Euro einsparen", sagte Technologievorstand Bernd Leukert dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).



Die Bank habe ihre IT-Landschaft stark vereinheitlicht und verfolge das Prinzip, jedes Problem nur einmal zu lösen und die Lösung konzernweit bereitzustellen. Das sorge für mehr Effizienz und geringere Kosten. Mit Blick auf Investitionsbudgets für technologische Innovationen räumte Leukert ein, dass die Bank, "was die Budgets angeht, nicht in der gleichen Liga wie die großen US-Banken oder die großen Tech-Konzerne" spiele.



"Entscheidend ist, was man aus den Mitteln macht", so Leukert. Mehr Geld bedeute nicht automatisch, dass andere auch mehr Erkenntnisse gewinnen würden. Die Bank hole da über ihre Partnerschaft mit Google "sehr viel heraus". Die Deutsche Bank kooperiert mit dem US-Konzern auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und der Modernisierung der IT-Infrastruktur. Mit Blick auf die Abhängigkeit, in die sich das Institut damit begibt, sagte Leukert: "Es gibt für viele Themen schlicht kaum praktikable europäische Lösungen." Die Bank habe sich "aus nachvollziehbaren Gründen für Amerika entschieden".





© 2025 dts Nachrichtenagentur