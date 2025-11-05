Pratteln, Schweiz, 5. November 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt das Closing der Lizenzgebührenvereinbarung über 13 Millionen US-Dollar bekannt, die erstmals im September 2025 angekündigt wurde und die weltweite Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolone) unterstützen soll.



Die Vereinbarung wurde ursprünglich im September 2025 mit R-Bridge, einer Tochtergesellschaft der CBC Group, geschlossen und umfasst 25% der Netto-Lizenzgebühren für AGAMREE von Catalyst Pharmaceuticals, Inc. in Nordamerika und Sperogenix Therapeutics Ltd in China. Seit dem Abschluss der ursprünglichen Vereinbarung hat sich Partners Group, eines der größten Unternehmen der globalen Privatmarktbranche, an der Finanzierung beteiligt und einen Grossteil der insgesamt 13 Millionen US-Dollar beigesteuert.

Die Zahlungen an Partners Group und R-Bridge sind begrenzt. Sobald die vereinbarte Obergrenze oder Laufzeit erreicht ist, fallen die Lizenzgebühren aus Nordamerika und China an Santhera zurück. Santhera behält sich das Rückkaufsrecht für die Lizenzgebühren vor. Im Rahmen einer zusätzlichen Vereinbarung mit R-Bridge aus dem Jahr 2024 hat R-Bridge Anspruch auf 75% der Netto-Lizenzgebühren von Catalyst und Sperogenix.

Dario Eklund, Chief Executive Officer von Santhera, sagte: "Wir freuen uns, das Closing dieser Lizenzgebührenvereinbarung bekannt zu geben, an der nun auch die Partners Group beteiligt ist. Dies verschafft uns wichtiges Wachstumskapital, um unsere Strategie und die weltweite Markteinführung von AGAMREE zu unterstützen."

