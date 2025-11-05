EQS-News: Evotec SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Die Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, SDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gab heute ihr Unternehmens-Update für die ersten neun Monate 2025 bekannt, welches die voranschreitende systematische Umsetzung ihrer Strategie unterstreicht. Im Segment D&PD blieb der Markt für frühe Wirkstoffforschungsservices weiterhin verhalten, während strategische Partnerschaften planmäßig verlaufen und Evotec starke Fortschritte in der verpartnerten Asset-Pipeline verzeichnet. JEB setzt seine starke Dynamik fort und berichtet über ein anhaltend beschleunigtes Wachstum außerhalb des Sandoz und DoD-Geschäfts.
Nach Ende des Berichtszeitraums unterzeichnete Evotec am 04. November eine wegweisende Transaktion über mehr als 650 Mio. US$ mit der Sandoz AG (SIX:SDZ/OTCQX:SDZNY). Laut den Bedingungen der Vereinbarung wird Sandoz 100% von Just - Evotec Biologics EU in Toulouse sowie eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika gegen eine Zahlung von rund 350Mio.US$ in bar erhalten. Die Vereinbarung umfasst zusätzliche Lizenzgebühren und fortlaufende Entwicklungsumsätze einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 300Mio.US$ in den nächsten Jahren. Bestehende vertragliche Verpflichtungen werden dadurch ersetzt. Evotec erwartet in Zukunft von Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars in der technischen und frühen Entwicklung zu profitieren, die einen kumulierten Netto-Umsatz der Originalpräparate-Hersteller von mehr als 90Mrd.US$ adressiert.
"Evotec bleibt weiterhin fest auf Kurs, um ihre strategischen Ziele zu erreichen, und demonstriert eine konsequente Umsetzung der Strategie zur Erzielung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums in der Zukunft. Trotz einer anhaltenden Schwäche im Markt für frühe Wirkstoffforschung sehen wir nun erste Anzeichen für eine Verbesserung in unserem Kerngeschäft im D&PD Segment. Mit einem Umsatzwachstum von 11 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet JEB nicht nur eine hohe Nachfrage, sondern liefert auch starke Ergebnisse, die unsere Erwartungen übertreffen. Der Verkauf der J.POD-Anlage für die Herstellung von Biologika in Toulouse an Sandoz ermöglicht es uns, unseren Fokus noch stärker auf die JEB-Kompetenzen als skalierbarer Technologieanbieter mit einem weniger kapitalintensiven Geschäftsmodell zu richten. Die Transaktion ist ein Beweis für unsere erstklassige kontinuierliche Herstellungstechnologie. Ein Kernelement unserer neuen Strategie besteht darin, unser Angebot zu schärfen und die Komplexität zu reduzieren, während unsere strategischen Partnerschaften weiter an Dynamik gewinnen."
Anhaltende Herausforderungen für D&PD; JEB weiterhin mit starker Dynamik
Wachstum durch strategische Prioritäten gezielt vorantreiben
Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt
Ausblick 2028
Ausführliche Informationen und Finanztabellen finden Sie in der 9M Zwischenmitteilung, die auf der Evotec-Website unter folgendem Link veröffentlicht ist https://www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen.
Webcast/Telefonkonferenz
In einer Telefonkonferenz in englischer Sprache werden die Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert. Außerdem wird über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet.
Datum:Mittwoch, 05. November 2025
Uhrzeit:14.00 Uhr (deutsche Zeit)
Zur Teilnahme am Audio-Webcast melden Sie sich bitte über diesen Link an. Die Präsentation wird kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt.
Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung auf unserer Website unter Finanzpublikationen - Evotec zur Verfügung stehen.
Für die Teilnahme per Telefon registrieren Sie sich bitte vorab über diesen Link. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den entsprechenden Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für den Anruf.
Sollten Sie sich per Telefon einwählen, können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter diesem Link verfolgen.
Über Evotec SE
Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.
Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
Zukunftsbezogene Aussagen
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Volker Braun
05.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 560 81-0
|Fax:
|+49 (0)40 560 81-222
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|www.evotec.com
|ISIN:
|DE0005664809
|WKN:
|566480
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
|EQS News ID:
|2223898
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2223898 05.11.2025 CET/CEST