HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 490 auf 525 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an starke Quartalszahlen der Briten an. Die Aussichten besserten sich zudem./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
© 2025 dpa-AFX-Analyser