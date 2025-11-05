EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

VERBUND AG: Ergebnis Quartale 1-3/2025: Rückläufige Ergebnisentwicklung aufgrund einer deutlich unterdurchschnittlichen Wasserführung und der Verlängerung der Gewinnabschöpfung in Österreich



Das VERBUND-Ergebnis lag in den Quartalen 1-3/2025 aufgrund der erheblich gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft und der negativen Effekte aus der Verlängerung der Gewinnabschöpfung in Österreich deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das EBITDA sank gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 19,6 % auf 2.111,1 Mio. €. Das Konzernergebnis verringerte sich um 12,6 % auf 1.212,2 Mio. €, das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis lag mit 1.155,7 Mio. € um 22,2 % unter dem Wert der Vergleichsperiode. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,79 um 28 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (1,07) und um 21 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke sank in den Quartalen 1-3/2025 gegenüber der Vorjahresberichtsperiode um 4,1 %. Die Erzeugung aus Wasserkraft verringerte sich somit insgesamt um 6.032 GWh oder 23,1 % auf 20.031 GWh. Ebenfalls rückläufig war die Stromerzeugung der neuen erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen. Der Erzeugungskoeffizient aus Wind & Photovoltaik lag in den Quartalen 1-3/2025 mit 0,81 um 19 Prozentpunkte unter dem Planwert und um 11 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (0,92). Die Erzeugung aus Windkraft & Photovoltaik verringerte sich dadurch um 131 GWh auf 1.552 GWh. Ergebnisbelastend wirkten darüber hinaus die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Gewinnabschöpfung, die in der aktuellen Berichtsperiode in Österreich 112,0 Mio. € betrugen. Der durchschnittlich erzielte Absatzpreis für die eigene Stromerzeugung aus Wasserkraft reduzierte sich trotz insgesamt rückläufiger Großhandelspreise für Strom nur geringfügig. Dieser fiel um 0,3 €/MWh auf 113,5 €/MWh. Der hohe durchschnittlich erzielte Absatzpreis in den Quartalen 1-3/2025 ist insbesondere auf vorzeitige "Limit"-Verkäufe zu Beginn des Jahres 2023 bzw. ab November 2023 zu hohen Großhandelspreisen für Strom zurückzuführen. Ergebnisverbessernd wirkte hingegen der, unter anderem aufgrund von höheren Auktionserlösen für grenzüberschreitende Leitungskapazitäten, höhere temporäre Ergebnisbeitrag im Stromnetz, der allerdings in den Folgeperioden regulatorisch wieder abgeschöpft wird. Auch das Segment Absatz entwickelte sich unter anderem aufgrund der Stabilisierung des Endkundengeschäfts positiv. Ergebniserhöhend wirkte darüber hinaus der Beitrag der Flexibilitätsprodukte, der in den Quartalen 1-3/2025 um 6,3% auf 233,7 Mio. € anstieg. In diesem Bereich profitierte VERBUND aufgrund zunehmender Preisvolatilität von seinen flexiblen Kraftwerkskapazitäten. Ergebnisausblick für 2025 angepasst Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik im Quartal 4/2025 sowie der aktuellen Chancen- und Risikolage erwartet VERBUND für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA zwischen rund 2.750 Mio. € und 2.900 Mio. € und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1.500 Mio. € und 1.600 Mio. €. Das bereinigte Konzernergebnis liegt zwischen 1.450 Mio. € und 1.550 Mio. €. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2025 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis. Der Ergebnisausblick erfolgt unter Vorbehalt keiner weiteren gesetzlichen und regulatorischen Änderungen. Kennzahlen Einheit Q1-3/2024 Q1-3/2025 Veränderung Umsatzerlöse Mio. € 5.837,6 5.876,7 0,7 % EBITDA Mio. € 2.625,2 2.111,1 -19,6 % Operatives Ergebnis Mio. € 2.003,3 1.658,6 -17,2 % Konzernergebnis Mio. € 1.387,2 1.212,2 -12,6 % Ergebnis je Aktie € 3,99 3,49 -12,6 % EBIT-Marge % 34,3 28,2 - EBITDA-Marge % 45,0 35,9 - Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 2.332,8 1.653,8 -29,1 % Free Cashflow vor Dividende Mio. € 1.541,5 755,1 -51,0 % Free Cashflow nach Dividende Mio. € -392,5 -574,3 - Performance der VERBUND-Aktie % -11,4 -11,6 - Nettoverschuldungsgrad % 22,2 22,4 -

Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1-3/2025 finden Sie auf www.verbund.com > Konzern > Investor Relations > Aktuelles Ergebnis und 5-Jahresvergleich > Aktuelles Ergebnis. Kontakt: Mag. Andreas Wollein

