Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz getroffen. Dabei seien vor allem Handelsfragen besprochen worden, schrieb Trump am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Sein Handelsbeauftragter Jamieson Greer werde die Gespräche mit der Schweizer Führung fortsetzen. «Ich möchte allen Anwesenden zu einer gut erledigten Arbeit gratulieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ...

