EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/qzffkgx4/verbund-zwischenbericht-q1-3-2025-deutsch.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/rsdn5pa1/verbund-interim-report-q1-3-2025-englisch.pdf
05.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2223946 05.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group