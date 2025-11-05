Betreiber:innen von Balkonkraftwerken können laut dem Anbieter Zendure einiges tun, um ihre Mini-Photovoltaik-Anlage im Winter zu schützen und gleichzeitig die Erträge zu verbessern. Sobald jedoch die Tage kürzer werden, weniger Sonnenlicht zur Verfügung steht und die Temperaturen sinken, stellt sich häufig die Frage: Lohnt sich ein Balkonkraftwerk auch im Winter? Aus Sicht des Anbieters Zendure lautet die Antwort "Ja". Mit der richtigen Vorbereitung und einer Winteroptimierung könne sich eine Stecker-Solaranlage ...

