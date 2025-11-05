© Foto: Dall-E

Die Super-Micro-Aktie stürzt nach schwachen Quartalszahlen ab. Der Umsatz bricht um 15 Prozent ein, doch der KI-Boom verspricht ein Comeback im zweiten Quartal. Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) fielen am Dienstag nachbörslich um 9,28 Prozent, nachdem der US-Serverhersteller enttäuschende Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2026 vorgelegt hatte. Das Unternehmen blieb sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück - präsentierte jedoch gleichzeitig einen überraschend optimistischen Ausblick für das laufende Quartal. Schwacher Start ins Geschäftsjahr - Umsatz unter Prognose Super Micro meldete für das am 30. September beendete …