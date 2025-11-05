Vonovia hat seine Zahlen für die ersten neun Monate vermeldet. Der Wohnungskonzern konnte deutliche Ergebnissteigerungen verbuchen. Höhere Mieten, ein starkes Dienstleistungsgeschäft und Immobilienverkäufe treiben den Gewinn. Der scheidende CEO Rolf Buch zeigt sich zuversichtlich. Reicht das, um der Aktie wieder neuen Schwung zu verleihen?Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat in den ersten neun Monaten des Jahres solide Zahlen vorgelegt und bestätigt damit seinen Aufwärtstrend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
