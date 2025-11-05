Die Meta-Aktie gerät nach enttäuschenden Quartalszahlen zunehmend unter Druck. Wie tief könnte die laufende Korrektur noch führen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|545,00
|545,90
|09:18
|545,40
|546,30
|09:17
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:42
|Meta im freien Fall - wie tief könnte es noch gehen?
|Die Meta-Aktie gerät nach enttäuschenden Quartalszahlen zunehmend unter Druck. Wie tief könnte die laufende Korrektur noch führen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:09
|Langes Warten hat ein Ende: WhatsApp macht Millionen von Apple-Nutzern eine Freude
|06:54
|Jünger als Zuckerberg: 22-jährige Schulfreunde bauen 10-Milliarden-Startup Mercor
|Di
|WhatsApp Launches Full-Featured App For Apple Watch Users
|WASHINGTON (dpa-AFX) - WhatsApp (META) has introduced a new Apple Watch app that lets users manage conversations without their iPhone. The app supports several highly requested features, including...
► Artikel lesen
|Di
|WhatsApp arrives on Apple Watch - here's which models get it
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|META PLATFORMS INC
|546,50
|+0,05 %