© Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoNach enttäuschenden Quartalszahlen und schwacher Prognose stürzt die Pinterest-Aktie nachbörslich um mehr als 20 Prozent ab. Neue US-Zölle und sinkende Werbeausgaben belasten das Wachstum des Bildernetzwerks.Im dritten Quartal erzielte Pinterest einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38 US-Cent, während Analysten im Durchschnitt 42 US-Cent erwartet hatten. Der Umsatz lag mit 1,05 Milliarden US-Dollar exakt auf Konsensniveau. Zwar wuchs der Erlös um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, doch die Prognose für das laufende Schlussquartal blieb hinter den Erwartungen zurück: Pinterest rechnet mit Erlösen zwischen 1,31 und 1,34 Milliarden US-Dollar, während die Wall Street im Durchschnitt 1,34 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE