Nach enttäuschenden Quartalszahlen und schwacher Prognose stürzt die Pinterest-Aktie nachbörslich um mehr als 20 Prozent ab. Neue US-Zölle und sinkende Werbeausgaben belasten das Wachstum des Bildernetzwerks.Im dritten Quartal erzielte Pinterest einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38 US-Cent, während Analysten im Durchschnitt 42 US-Cent erwartet hatten. Der Umsatz lag mit 1,05 Milliarden US-Dollar exakt auf Konsensniveau. Zwar wuchs der Erlös um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, doch die Prognose für das laufende Schlussquartal blieb hinter den Erwartungen zurück: Pinterest rechnet mit Erlösen zwischen 1,31 und 1,34 Milliarden US-Dollar, während die Wall Street im Durchschnitt 1,34 …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.