RWE Aktiengesellschaft

RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



05.11.2025

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort: https://www.rwe.com/rwe-zwischenmitteilung-Q1-Q3-2025



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort: https://www.rwe.com/en/rwe-interim-statement-Q1-Q3-2025





