Die Aktie von Vonovia stand zuletzt deutlich unter Druck. Doch nun hat der DAX-Konzern seine Quartalszahlen vorgelegt, die positiv aufgenommen wurden. Sorgt das jetzt für eine Erholungsrallye? Die Aktie von Vonovia fiel zuletzt immer tiefer und tiefer. Doch nun hat das Unternehmen Quartalszahlen präsentiert, die womöglich einiges verändern könnten. Vonovia präsentiert starke Zahlen Denn Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat in den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.