Nach einem deutlichen Kursrutsch steht die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group wieder im Fokus vieler Anlegerinnen und Anleger. Der Rückgang eröffnet aus Sicht mancher Marktbeobachter eine attraktive Einstiegschance in einen der bekanntesten Dividendenwerte der Welt. Trotz anhaltender Herausforderungen zeigt sich, dass Altria über stabile Erträge, ehrgeizige Pläne und ein robustes Aktionärsprogramm verfügt. Abrupter Kurssturz sorgt für Unruhe ...

