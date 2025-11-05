Im Bereich des autonomen Fahrens enteilen chinesische Hersteller der Konkurrenz zusehends. VW will das ändern. Mit einem eigenen Chip, der in China hergestellt wird. Das soll er leisten. Im Wettlauf um die Entwicklung im Bereich autonomes Fahren will der Volkswagen-Konzern in China für die Technologie wichtige Chips selbst entwickeln. VW übernehme damit die Kontrolle einer "Schlüsseltechnologie, welche die Zukunft des intelligenten Fahrens bestimmen ...

