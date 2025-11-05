China ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für Volkswagen - zugleich aber wohl das größte Problem. Der Absatz sinkt seit Jahren, die heimische Konkurrenz drängt die Wolfsburger zunehmend aus dem Markt. Doch VW hat reagiert: Mit seiner "In China, für China"-Strategie wollen die Wolfsburger Anteile zurückerobern - und entwickelt nun einen eigenen KI-Chip.Die Lage in China ist angespannt: 2019 verkaufte VW in der Volksrepublik noch über 4,2 Millionen Fahrzeuge, 2024 waren es nur noch 2,9 Millionen. ...

