© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Nach vier Prognosesenkungen in einem Jahr ist der Nimbus gebrochen. Konkurrenz, Preisdruck und Chefwechsel belasten die einstige Erfolgsstory.Novo Nordisk hat seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut gesenkt und damit Anleger auf dem ohnehin nervösen Markt für Adipositas-Medikamente aufgeschreckt. Der dänische Pharmakonzern, einst das wertvollste Unternehmen Europas, rechnet nun mit einem operativen Gewinnwachstum zwischen 4 und 7 Prozent und einem Umsatzplus von 8 bis 11 Prozent - deutlich weniger als die zuvor prognostizierten 10 bis 16 beziehungsweise 8 bis 14 Prozent. CEO Mike Doustdar, der das Unternehmen erst im August übernommen hat, sprach von "geringeren …