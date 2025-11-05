Nemetschek (NEM) profitiert weiterhin von seinem Übergang zu einem Abonnement- und SaaS-basierten Modell, was sich in besser als erwarteten Ergebnissen für das dritte Quartal niederschlägt. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 20% bei konstanten Währungen (k.W.), angetrieben durch eine starke Entwicklung in den Segmenten Design und Bau, die die Hauptnutznießer des Wandels sind. Das EBITDA von NEM erhöhte sich um 33,9% im Jahresvergleich bei k.W. und übertraf die Erwartungen um 2%, mit einer Margenausweitung um 2,4 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 32,5%. Dies ist hauptsächlich auf einen starken operativen Hebel zurückzuführen, der die buchhalterisch bedingte dämpfende Wirkung des Wandels sowie die Margendilution von GoCanvas mehr als ausglich. NEM bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet, dass die Umsätze um 20%-22% im Jahresvergleich bei k.W. wachsen werden (GoCanvas: c.+4,5 Prozentpunkte Beitrag) und eine EBITDA-Marge von etwa 31% erreicht wird. Während die kürzliche Akquisition von Firmus AI die KI-Fähigkeiten von NEM erweitert, verbessert der fortwährende Übergang zu Abonnement- und SaaS-Modellen die Umsatzsichtbarkeit und festigt die Position als führender Softwareanbieter. Mit nur feinen Anpassungen unserer Schätzungen beibehalten wir unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 125,00 EUR. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se heruntergeladen werden.





