EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nemetschek.com
