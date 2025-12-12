EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

12.12.2025 / 11:28 CET/CEST

Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports





