Hugo Boss hat ein solides drittes Quartal gemeldet, mit einem Umsatzrückgang von 1% im Vergleich zum Vorjahr in konstanten Währungen auf 989 Mio. EUR (-4% reported), was leicht unter den Erwartungen lag, auch bedingt durch Timingeffekte im Wholesale. Der EBIT blieb weitgehend unverändert bei 95 Mio. EUR, was einer Marge von 9,6% entsprach (+30 Basispunkte), unterstützt durch Effizienzgewinne in der Beschaffung und besseren Frachtkosten. Das Management hat die Jahresprognose für 2025 bestätigt (Umsatz 4,2-4,4 Mrd. EUR; EBIT 380-440 Mio. EUR), strebt nun jedoch das untere Ende der Bandbreite auch aufgrund von Währungsdruck an, jedoch hat sich die Visibilität für das vierte Quartal verbessert. Wir halten unsere Schätzungen für 2025 am unteren Ende des Ausblicks und bleiben bei unseren konservativen Annahmen für 2026/27. KAUFEN, Kursziel 50,00 EUR. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag heruntergeladen werden.





